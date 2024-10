ASML: nog van afblijven

Het aandeel ASML Holding NV (ASML) eindigde op 668 euro na een daling van 15,6%.

Investtech: “We moeten terug naar 3 april 2000 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 21,5%. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 1473 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat drie keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel heeft de steun rond 680 euro verbroken.”

De scherpe koersdaling heeft alles te maken met de tegenvallende kwartaalcijfers en de waarschuwing voor een vertraging van het herstel. De markt voor AI ontwikkelt zich snel, maar in andere segmenten verloopt het herstel langzaam. Onder meer vanuit de autosector valt de vraag tegen. Het aantal nieuwe orders halveerde tot 2,6 miljard euro tegen een raming van 5,5 miljard euro. Voor volgend jaar rekent ASML op een omzet van 30-35 miljard euro.

Het is een grote tegenvaller dat de koers beneden de steun van 740 is gekomen. Door de negatieve doorbraak kan de koers dalen naar ongeveer 500 euro. Het ondenkbare is toch gebeurd.

