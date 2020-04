ASML: Onmisbare bouwsteen maar niet zonder risico’s

Waarom zou het niet goed gaan met chipmachinemaker ASML?

De ontwikkeling van de omzet verloopt stroperig, maar partners hebben nog geen orders ingetrokken. Over het eerste kwartaal bedroeg de omzet overeenkomstig de verwachtingen 2,4 miljard euro tegen 2,2 miljard dezelfde periode vorig jaar bij een toename van de winst per aandeel van 0,84 euro tot 0,93 euro. “Het tweede kwartaal kan een goed kwartaal worden”, aldus ASML. Uiteindelijk komt het wel goed met de ontwikkeling van de omzet, echter op voorwaarde dat de onderneming de technologische voorsprong weet te behouden.

Het aandeel noteert 263,25 euro. Dat is fundamenteel best hoog met een koers/winst van 45, een koers/omzet van ruim 9 en een koers/boekwaarde van bijna 9. Het verdampen van de technologische voorsprong zal leiden tot een sterke verwatering van deze op groei gerichte ratio’s. Kortom, ASML is een onmisbare bouwsteen van elke portefeuille maar niet zonder risico’s.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

