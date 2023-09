ASML op weg naar 500. Begin met puts schrijven

Het aandeel ASML Holding NV (ASML) ontwikkelde zich negatief en daalde 0,8% naar een slot van 552 euro.

We moeten terug naar 6 januari om een lagere slotkoers te vinden voor het aandeel. Het aandeel is hiermee tien van de laatste 12 dagen gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Investtech: “Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft marginaal de steun rond 556 euro verbroken en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Eerder schreven we: “ASML beweegt rond een steun. We geven het aandeel het voordeel van de twijfel, maar de koers kan dalen tot beneden de 500 als de steun van 570-580 in de komende dagen niet sterk genoeg is.” Dat proces lijkt te zijn ingezet, maar het is ook een indicatie dat heel voorzichtig kan worden begonnen met het staffelen van het schrijven van puts.

