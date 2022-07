ASML rekent op minder omzetgroei

ASML rekent voor heel dit jaar op minder omzetgroei, zo maakte het woensdagmorgen bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers bekend.

Het chipmachinebedrijf denkt dat de omzetgroei op ongeveer 10% zal uitkomen, in plaats van 20%.

Bepaalde testen die het normaal in de eigen fabriek doet, voert ASML nu bij de klant uit om tijd te winnen bij de levering. Het moment dat de omzet over die machine geboekt mag worden, schuift dan op naar een later moment. Daardoor kan de omzet pas op een later tijdstip worden geboekt. ASML schuift ongeveer 2,8 miljard euro aan omzet door naar 2023.

De nettowinst over het afgelopen kwartaal steeg van 695 miljoen euro naar 1,41 miljard euro. ASML overtrof daarmee zijn eigen outlook. De netto-omzet bedroeg 5,43 miljard euro.

De vraag van klanten blijft volgens ASML sterk, maar het bedrijf heeft wel steeds meer moeite om onderdelen geleverd te krijgen voor de fabricage van zijn chipmachines.

