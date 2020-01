ASML slachtoffer Amerikaanse lobby

ASML dreigt slachtoffer te worden van een lobby van de Amerikaanse overheid om de export naar China van euv-machines door chipmachinemaker tegen te houden.

Reuters meldt dat op basis anonieme bronnen. Het geeft aan dat er meer schuilt gaat achter de handelsoorlog van de VS met China dan een onevenwichtige handelsbalans. In Washington heeft men kennelijk zitten slapen over de technologische opkomst van China. Dat moet met dit soort van acties worden recht getrokken. Technologisch is ASML een fantastisch bedrijf. Charttechnisch is het aandeel op 263,10 euro duidelijk overbought met een verhoogd risico op basis van de RSI.

