ASML terug naar topkoers van 1.600 euro?

ASML sloot het jaar 2024 af met een recordomzet van 9,3 miljard euro. Dat was beter dan werd verwacht, net als de bruto winstmarge van 51,7%. ASML wist meer te verdienen aan het opwaarderen van systemen die al eerder verkocht werden; handel waar een hogere marge op zit.

Voor heel 2025 houdt het management vast aan de eerder afgegeven omzetdoelstelling van €30 tot €35 miljard. Dat komt neer op een verwachte omzet van €7,5 tot €8,75 miljard per kwartaal. De nieuwe orderinstroom van €7,1 miljard is aanmerkelijk beter dan werd gevreesd en geeft aanleiding om die doelstelling te handhaven, net als de verwachte omzet van €7,5 tot €8 miljard in het eerste kwartaal. Kanttekening daarbij is wel dat ASML in dit tempo aan de onderkant van de eigen verwachting dreigt uit te komen. Dat zou neerkomen op een jaarlijkse groei van slechts 7%, wat schril afsteekt bij de hogere verwachtingen onder beleggers door miljardeninvesteringen in AI wereldwijd.

Exportrestricties zitten ASML dwars

Het is ontegenzeggelijk zo dat de omzet en winst van ASML veel harder zouden kunnen groeien zonder exportrestricties voor China. Chinese marktpartijen laten keer op keer zien dat de investeringen van tientallen miljarden in de chipindustrie leiden tot progressie – en tot chagrijn in de Verenigde Staten. In het vierde kwartaal zag ASML het omzetaandeel van China dalen van 47% naar 27%. Om het beste resultaat uit het geïnvesteerde vermogen te halen besteedt men in Veldhoven daarom extra aandacht aan het promoten van minder geavanceerde machines waar geen restricties op rusten. Dat laat onverlet dat zonder exportrestricties ASML wél moeiteloos de bovenkant van de doelstelling voor 2025 zou halen.

TSMC, Samsung en Intel

De onderkant van de verwachting wordt naar alle waarschijnlijkheid gehaald door levering van EUV-machines aan TSMC in Taiwan in de tweede helft van het jaar. Voor een resultaat aan de bovenkant van de bandbreedte is het noodzakelijk dat ook Samsung en Intel hun haperende productielijnen snel op orde krijgen. Het gebrek aan concurrentie voor TSMC zet druk op de groei van de bruto winstmarge, die overigens nog steeds goed is omdat ‘monopolist’ ASML meer kan vragen voor service en opwaarderingen van bestaande systemen.

ASML voor beleggers

De combinatie van de solide cijfers, de verwachte groei van de chipindustrie en de slotkoers van €646 gisteren maakt ASML aantrekkelijk voor beleggers. Voor een koersstijging naar het recordniveau van €1.000 dat een half jaar geleden werd bereikt zal duidelijk meer nodig zijn dan een jaarlijkse groei van 7%.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht