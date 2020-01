ASML verontrustend hoge parameters

ASML is een kwetsbaar aandeel, iets dat niet hoort bij het innovatieve karakter van de onderneming.

De VS en China zijn in ‘gevecht’ of ASML wel of niet de nieuwe geavanceerde machines aan China mag leveren. De VS wil dat tegenhouden om zelf een technologische voorsprong op te bouwen. China zet ASML onder druk om te leveren. Op 22 januari wordt het kwartaalbericht gepubliceerd. Mogelijk dat ASML dan iets meer kan zeggen, want uiteindelijk zou zij de keuze behoren te maken. Het vergroot wel de kwetsbaarheid van het aandeel in geval van tegenvallende cijfers of vooruitzichten. De RSI en de koers/winst (51 bij een koers van 271,75 euro) staan verontrustend hoog.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

