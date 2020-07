ASML verslaat Apple & liever Philips dan Netflix

Beleggers hoeven zich niet druk te maken om de impact van het onderzoek van het Amerikaanse Congres naar de machtpositie van BigTech. Een lachertje.

Alphabet, Amazon, Apple en Facebook werden echt niet op een sissende grillplaat gelegd bij de beoordeling van het gebruik van hun machtpositie. Een stagiaire had betere vragen kunnen bedenken dat de leden van het Congres. De vragen lagen voor de hand. Facebook werd verweten misbruik te kunnen maken van haar machtspositie met WhatsApp en Instagram. Amazon zou verzamelde data gebruiken om andere producten te verkopen. De Appstore van Apple zou te dominant zijn. Apple wordt bovendien verweten dat in China informatie wordt gefilterd. Alphabet kon opnieuw antwoord geven op vragen over haar dominante positie op de advertentiemarkt en hoe gekopieerde informatie wordt gebruikt.

Wat kopen

Kortom, BigTech blijft zoals het is met alle kritiek die er al was. Maar zijn Alphabet, Amazon, Apple en Facebook ook de tech-aandelen met de meeste potentie. Intel, Baidu, ASMI, Netflix en ASML bieden allemaal een hogere potentie dan de BigTech die gisteren op de koude grillplaat werden gelegd. Dat blijkt uit een scan van een voorselectie van tech-aandelen.

De charttechnische verschillen zijn sterk uiteenlopend. Baidu, Intel en IBM staan beneden het 200-daags gemiddelde. Intel worstelt met haar existentie en heeft zichzelf aan de hart- long-machine gelegd door kennis en ontwikkeling van buiten in te kopen ofwel van innovatieve onderneming naar een trendvolger. IBM is niet in staat om het tafelzilver zichtbaar te maken. Philips is het enige aandeel met een redelijk hoge RSI van meer dan 60.

Tech-aandelen met een bovengemiddelde voorkeur:

Apple vanwege Apple Sillicon (waardoor apps werkzaam zijn op smartphones, tablets en specifieke pc’s) en de introductie van nieuwe hardware.

ASML vanwege de technologische voorsprong en innovatie.

iShares Nasdaq omdat het de belangrijkste index van de wereld volgt.

Philips vanwege de sterke focus op medische apparatuur.

Microsoft vanwege Teams, Office en de Cloud en de aanwezigheid daarvan op elk platform.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

