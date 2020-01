ASML wordt winnaar in 2020

Volgens particuliere beleggers zal ASML in 2020 de grootste koerswinst laten zien van alle AEX/AMX-fondsen. Air France-KLM wordt de grootste verliezer.

Dat blijkt uit een peiling van BinckBank onder haar klanten. Naast ASML worden Galapagos en ING genoemd als mogelijk succesvolle aandelen. En ArcelorMittal en ABN Amro vervolmaken samen met Air France-KLM de top-3 van minst presterende aandelen.

Particuliere beleggers blijven ondanks de recent flink gestegen aandelenmarkten positief, hetgeen ook blijkt uit de maandelijkse Binck Beleggersbarometer. Gemiddeld wordt een eindstand van ruim 609 punten verwacht op 31 december 2020.

Een geringe afwijking van de huidige stand, maar dat wordt verklaard door soms sterk uiteenlopende opinies. Zo denkt 20 procent van de beleggers dat de AEX boven 650 punten gaat eindigen, maar ziet een even grote groep een eindstand van 570 of lager. Meest genoemd is 620 punten.

Wat doet de dollar?

De dollar zien beleggers het komend jaar niet of nauwelijks bewegen. De consensus ligt net onder de 1,11 euro, maar een kwart ziet de munt tot 1,05 of lager aantrekken ten opzichte van de euro. Een kleine 15 procent ziet een dollar/euro van 1,20 of hoger.

Brent in 2020

Hoewel de uitkomst dit niet doet vermoeden zijn beleggers zeer verdeeld over de richting die de olieprijs op zal gaan. Ruim een kwart ziet een olieprijs van 55 dollar of lager per vat, maar ruim 20 procent denk aan 70 dollar of hoger. Met als gevolg een gemiddelde voorspelling van iets boven 62 dollar.

Rente

Bijna 55 procent verwacht dat de rente (10-jarig NL) ook eind 2020 nog negatief zal zijn, terwijl ruim 30 procent deze rond het nulpunt ziet. Slechts 2 procent van de particuliere beleggers ziet een rente boven 0,5 procent eind volgend jaar.

Deel dit artikel

Één reactie op “ ASML wordt winnaar in 2020 ”

Terug naar het nieuws overzicht