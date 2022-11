Auto-startups vechten om bestaansrecht

“Het kerkhof van auto-startups in de afgelopen eeuw is erg groot en zal groter worden”, twitterde Tesla-baas Elon Musk een jaar geleden. De concurrentie is moordend, maar niet alleen onder startups. Door de snelle opkomst van de elektrische auto staan ook de bedrijfsmodellen van de traditionele fabrikanten onder druk. Nieuwe productiemethodes vereisen grote investeringen, die duurder worden doordat Westerse centrale banken de rentes verhogen. Tel daar de economische malaise en voortdurende problemen in de toeleveringsketens bij op en de marktomstandigheden voor de sector zijn zonder meer uitdagend.

Desondanks staan autofabrikanten bovengemiddeld in de belangstelling van beleggers. Al maanden achter elkaar staan de aandelen van Tesla en NIO onafgebroken in de top 5 van meest verhandelde aandelen onder Nederlandse retailbeleggers1.

Rendementen auto-aandelen lopen ver uiteen

Een rendementsoverzicht van de aandelen van beursgenoteerde autofabrikanten (zie tabel 1) levert vermoedelijk voor menigeen een verrassend beeld op. Drie dingen springen eruit. Ten eerste had je voor een positief rendement in dit kalenderjaar in India moeten zijn. Van de 28 aandelen op de lijst stegen er slechts twee. Ten tweede presteerden de aandelen van traditionele luxemerken als Ferrari, BMW en Mercedes-Benz beter dan die van topverkopers als Tesla en BYD. Ten derde, en dat is minder verrassend, wordt de onderkant van het klassement gevormd door startups die in de observatieperiode zonder uitzondering meer dan 50% van hun beurswaarde hebben verloren.

De uitblinkers komen uit India

India zit economisch in de lift en zo ook de autosector. De aandelen van Mahindra & Mahindra en marktleider Maruti Suzuki stegen in 2022 tot nu toe met 56% en 21%, gemeten in lokale valuta. De populariteit van Indiase aandelen komt deels door de hoge economische groei (8,7% in 2021 en naar verwachting 6,7% voor 2022) en deels doordat China uit de gratie is bij veel beleggers. Beleggers switchen daarom binnen de beleggingscategorie Opkomende Markten van China naar India, het land waar de overheid het bedrijfsleven flink stimuleert om lokaal te investeren. Tata Motors (rendement -17% in 2022 tot nu toe) laat zien dat niet alle Indiase auto-aandelen stegen.

Traditionele luxemerken doen het relatief goed

Ferrari, BMW, Mercedes-Benz en Volvo boeken allemaal een rendement van ongeveer -12% in lokale valuta. Andere traditionele automerken als Stellantis, Volkswagen en Toyota zitten daar achter met respectievelijk -18%, -25% en -27%. De luxemerken doen het dus beter dan de massamerken, wat niet direct verrassend is in een markt die rekening houdt met een mogelijke recessie. Wat wel opvallend is, is dat de auto-aandelen beter presteren dan brede marktindices zoals de DAX Index. De verwachtingen voor de bedrijfscijfers (en daarmee de waarderingen van de aandelen) waren zover gedaald, dat de resultaten van de luxemerken gemakkelijk konden verrassen en dat ook deden. Ook de beursgang van Porsche (openingskoers €82,50, aandeel nu €100) mag een positieve verrassing worden genoemd.

Intuïtief zou je verwachten dat de aandelen van de merken die een sterke, voortdurende groei in hun afzet zien het best zouden presteren. Tesla staat dit jaar echter op -50% en de Chinese verrassing BYD op -33%. Bij deze topverkopers zijn de verwachtingen juist heel hooggespannen; een torenhoge koers/winstverhouding maakt de aandelen kwetsbaar in een beursklimaat met snel oplopende rentes.

Startups vechten om bestaansrecht

Het gigantische succes van Tesla is een voorbeeld voor de vele auto-startups die inmiddels een beursnotering hebben voornamelijk in de Verenigde Staten. Lucid Motors, Rivian, Polestar, Fisker, Canoo, maar ook de Chinese bedrijven NIO, Xpeng en Li Auto doen verwoede pogingen om “de nieuwe Tesla” te worden. Zonder uitzondering beproeven ze hun geluk met elektrische auto’s. Ook zonder uitzondering gaat er bij deze bedrijven voorlopig nog meer geld uit dan dat er binnenkomt. Het rendementsoverzicht laat zien dat de snel oplopende rentes het vertrouwen onder beleggers flink hebben doen slinken. De koersen zijn met minimaal 50% gekelderd, met zelfs een enkele uitschieter naar -87%.

Bij de kwartaalcijfers liet Lucid Motors deze week zien wat beleggers in dit segment kunnen verwachten. De aanloopverliezen zijn zo groot, dat de Amerikaanse fabrikant aankondigde om nieuwe aandelen uit te gaan geven voor een bedrag van $1,5 miljard. Dat betekent een forse verwatering voor bestaande aandeelhouders. NIO, dat vandaag cijfers publiceerde, kondigde nog geen nieuwe aandelenuitgifte aan, maar zag ook de verliezen in het derde kwartaal alleen maar toenemen. De enige remedie om het vertrouwen van beleggers te behouden en daarmee het hoofd boven water houden: zoveel mogelijk auto’s produceren en verkopen.

Beleggers doen er verstandig aan te spreiden

Natuurlijk, de plaatjes van de nieuwe Cybertruck van Tesla en de ET7 van NIO zien er fantastisch uit. Maar dat alleen is niet voldoende voor een stijgende aandelenkoers. Elon Musk heeft de lancering van de Cybertruck inmiddels een paar keer uitgesteld naar, nu, 2023. NIO heeft met de ET7 voet aan wal gezet in Europa, maar het sentiment ten aanzien van alles wat uit China komt is slecht op het moment. Speculeren op een doorbraak van één van de nieuwkomers is uiterst riskant. Ook in de autosector geldt de aloude beurswijsheid dat het beter is om te spreiden over meerdere kanshebbers.

Tabel 1: Koersontwikkeling van geselecteerde beursgenoteerde autofabrikanten

Aandeel Valuta Koers 10/11/2022 Koers 31/12/2021 Rendement * Mahindra & Mahindra INR 1296,50 829,80 56% Maruti Suzuki India INR 9109,00 7523,90 21% Ferrari EUR 203,30 228,20 -11% BMW EUR 80,61 91,49 -12% Volvo SEK 188,18 213,35 -12% Mercedes-Benz EUR 60,14 68,70 -12% Tata Motors INR 413,20 497,60 -17% Stellantis EUR 13,64 16,68 -18% Kia KRW 66600 82600 -19% Hyundai KRW 169500 210500 -19% Honda USD 22,36 28,45 -21% Volkswagen EUR 135,52 181,40 -25% Toyota USD 134,53 185,30 -27% BYD HKD 178,00 265,20 -33% General Motors USD 38,06 58,63 -35% Ford USD 13,31 20,77 -36% Tesla USD 177,59 352,26 -50% Li Auto USD 16,18 32,10 -50% Geely HKD 9,74 21,30 -54% Fisker USD 6,51 15,73 -59% Polestar USD 4,28 11,70 -63% Lucid Motors USD 11,21 38,05 -71% NIO USD 9,25 31,68 -71% Rivian USD 28,07 103,69 -73% Canoo USD 1,17 7,72 -85% Xpeng USD 6,67 50,33 -87% Porsche EUR 100,45

* Het rendement is berekend in lokale valuta. Bron: Google Finance, 10 november 2022

