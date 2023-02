Automatisch bestellingen verwerken met een webshop koppeling

Vroeg of laat krijgt iedere groeiende webshop ermee te maken: een uitpuilend magazijn, personeel dat kampt met een te hoge werkdruk of andere problemen waardoor de orderverwerking niet meer optimaal is.

Het gevolg: bestellingen komen niet meer op de juiste manier bij de consument terecht. Dit heeft uiteraard weer invloed op het gevoel van de consument en mogelijke vervolgbestellingen. Gelukkig kun je met automatische orderverwerking en een webshop koppeling een hoop (toekomstige) problemen tackelen.

Wat is een webshop koppeling?

Om een magazijn automatisch te laten werken, wordt er een stukje technologie ontwikkeld. Dit is ook wel een webshop koppeling. Hiermee kunnen webshops en andere online systemen eenvoudig en automatisch gegevens uitwisselen. De gegevens die worden uitgewisseld zijn onder andere bestellingen, klantinformatie, prijsinformatie, productinformatie en meer. Door de koppeling aan te brengen zorg je ervoor dat de gegevens tussen de verschillende systemen worden gesynchroniseerd.

Het belang van een goed werkend systeem

Wanneer een ordersysteem van een webshop niet goed werkt, zal de kwaliteit van het geheel ook drastisch afnemen. Door te werken met een systeem dat voortdurend gegevens uitwisselt, weet je real-time waar de behoeftes van jouw klanten liggen. Fulfilment partij Monta beschikt over een webshop koppeling waarbij gegevens tussen de webshop en het magazijn worden uitgewisseld en gesynchroniseerd. Na de afronding van een bestelling wordt dit automatisch doorgezet met Monta. Iedereen weet direct wat hij of zij moet doen. Het is slechts een kwestie van tijd of de bestelling van jouw klant wordt ingepakt en verzonden!

Dit zijn de voordelen

Door jouw logistieke processen uit te besteden, ervaar je tal van voordelen. De fulfilment partij accelereert de verwerking van jouw bestellingen en daarbij bespaar jij een hoop kosten. Het vermindert uiteraard ook de tijd die nodig is om de bestellingen in jouw magazijn te verwerken. Het magazijnpersoneel kan zich nu vaker bezighouden met andere bedrijfsprocessen. Klanten krijgen sneller hun producten en de foutmarge wordt flink verminderd. De klant zal dus ook meer tevreden zijn met de kwaliteit en de service die wordt geboden. Geautomatiseerde logistieke processen brengen ook de verzendkosten beter in beeld. Zijn er kansen om de verzendkosten te verlagen? Dan kun je hier direct op inspelen.

Ontdek de meerwaarde voor jouw webshop

Monta.nl helpt ondertussen al meer dan 1500 verschillende webwinkels met hun logistieke uitdagingen. Het belang van een goed georganiseerd magazijn moet niet onderschat worden. Kies je voor Monta als fulfilmentpartner, dan krijg je toegang tot de MontaPortal. Hier behoud je real-time inzicht in de voorraden en de totale opslag. Wil jij een product extra onder de mensen brengen? Door snel te schakelen werk je nog efficiënter. De geavanceerde software helpt de magazijnmedewerkers om doelgericht de juiste producten te verzamelen. Bestellingen zijn zo nóg sneller klaar voor verzending. Til jouw webshop naar een hoger niveau.

