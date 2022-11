AXA optimistisch voor 2023

Redenen voor optimisme en mogelijkheden voor economisch herstel in 2023. Dat stelt Mark Hargraves, portfoliomanager bij AXA Investment Managers. De vooruitzichten voor de Europese economie blijven op de korte termijn uitdagend, maar aandelenmarkten lijken de bodem te hebben gezien. De VS zijn interessant vanwege de veerkrachtige economie en de recent aangenomen wetsvoorstellen.

Europa is zwaar getroffen door de energiecrisis: de aandelen zijn op jaarbasis met 18% gedaald, de inflatie bereikte in oktober een nieuw hoogtepunt van 10,7% en de economische vooruitzichten zullen de komende kwartalen hobbelig blijven. In een poging de stijgende prijzen aan te pakken, verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) in oktober voor de tweede maand op rij de rente met 75 basispunten, waardoor de benchmarkrente voor deposito’s op 1,5% uitkwam – de hoogste rente sinds 2009. De maatregel weerspiegelt echter dat de ECB zich blijft richten op het afkoelen van de inflatie.

‘Over het algemeen is het sentiment slecht, zijn beleggers uitgestapt, zijn de waarderingen gedaald tot een dieptepunt en is de macro-economische achtergrond onzeker – maar dit is vaak een moment waarop langetermijnbeleggers willen kopen’, zegt Hargraves.

Als er een de-escalatie komt van de Oekraïne-crisis, zouden de Europese markten kunnen profiteren, althans op korte termijn, met cyclische sectoren zoals banken en industrie, evenals de meer energie-intensieve industrieën, zoals chemie en autofabrikanten, aan kop, aldus de portfoliomanager.

Heropening China

Daarnaast heeft China het potentieel om te herstellen. Het is waarschijnlijk dat de Chinese economie in de eerste helft van 2023 zal heropenen naarmate de COVID-19-beperkingen langzaam worden versoepeld. De Franse vermogensbeheerder verwacht dat de regering enkele concessies zal doen, aangezien zij de private sector vrij hard heeft aangepakt. Als die er komen, zou de Chinese markt een redelijke opleving moeten krijgen.

Hargraves: ‘Wij hebben de markt onlangs zien aantrekken in de hoop dat het nul-Covid-beleid zal worden versoepeld, en sommigen hebben gesuggereerd dat de markt tot 20% zou kunnen aantrekken als China zijn deuren weer volledig opent, maar dat is een tactische bet.’

‘VS staan er beter voor’

In vergelijking met Europa en China staan de VS er beter voor op de lange termijn. De Amerikaanse economische groei kwam in het derde kwartaal uit op 2,6% op jaarbasis, wat meer was dan verwacht.

Daarnaast profiteert de VS van twee recente wetsvoorstellen die een aanzienlijke stimulans zouden moeten geven, namelijk de CHIPS and Science Act – een investering van $280 miljard om Amerikaanse technologie, zoals de productie van halfgeleiders, op te voeren – en daarnaast de Inflation Reduction Act ingevoerd met als doel private sector ertoe aan te zetten moeilijk aan te passen sectoren koolstofvrij te maken. Dit heeft als gevolg dat de VS stappen zet op gebieden waarop men nooit gedacht had dat de VS een kartrekker zou kunnen zijn.

