Azerion: een fantasy, maar voor wie?

Ga niet overmoedig warmlopen voor de beursintroductie van het game- en advertentiebedrijf Azerion begin volgend jaar.

De beursintroductie gaat via een spac, een reeds bestaand beleggingsvehikel dat is volgestort door beleggers met cash die op zoek zijn naar kansen. De oprichters van Azerion krijgen voor hun aandeel 405 miljoen euro in contanten plus 313 miljoen als bepaalde doelen zijn bereikt.

De waarde van de onderneming wordt geraamd op 1,4 miljard. Dat is heel veel voor een bedrijf met een omzet van 195 miljoen euro over 2020, een brutowinst van 22 miljoen euro en rode cijfers onder de streep.

Waarom niet

De biedende partij is EFIC1.AS, een in Amsterdam genoteerde spac van voormalig bestuurder Martin Blessing van Commerzbank. Blessing moet wel erg wanhopig zijn geweest in zijn zoektoch naar een bestemming voor het geld dat hij met de spac heeft opgericht. Zonder ‘bieding’ had hij de inleg van de beleggers mogelijk terug moeten betalen. Voor de aandeelhouders van EFIC1.AS zou dat wel eens beter kunnen zijn geweest.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16813 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht