Azië interessant voor beleggende wielerfans

Zondag eindigde de Tour de France traditiegetrouw op de Champs-Elysées. De Deen Jonas Vingegaard werd de winnaar. Voor eToro was het wielerspektakel aanleiding om uit te zoeken of er ook voor de belegger kansen liggen in de Tour de France. Op het eerste gezicht is het antwoord nee, stelt eToro, er valt voor beleggers niet veel te halen. Beleggende wielerfans kunnen zich volgens eToro het best richten op Azië.

Nederland speelt mee in de absolute wereldtop op het gebied van fietsen, maar zowel bij de stadsfietsen, e-bikes als racefietsen is het een wereld die in Europa en Noord-Amerika wordt gedomineerd door private ondernemingen. In het peloton zijn het Amerikaanse Specialized en Trek belangrijke leveranciers. Het Nederlandse Pon Holdings heeft met de merken Cannondale en Cervélo (Jumbo Visma) belangrijke ijzers in het vuur.

Azië

Beleggers die toch op een fiets willen stappen die werd vertegenwoordigd in het peloton, kunnen zich het best richten op Azië. Het Taiwanese Merida levert de fietsen voor de ploeg van Bahrain Victorious en het eveneens uit Taiwan afkomstige Giant Manufacturing leverde de fiets van de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen en zijn ploeggenoten van BikeExchange-Jayco. Shimano levert geen fietsen, maar is voor onderdelen een absolute hofleverancier in de Tour de France. Zonder de wielen en accessoires van het Japanse conglomeraat wordt het lastig om een tandje bij te zetten.

Merida, Giant en Shimano houden elkaars wiel

Na een ongekende koersrally voor de fietsproducenten sinds april 2020, gedreven door de explosieve vraaggroei naar vrijetijdsartikelen tijdens coronalockdowns, hebben de aandelen sinds begin 2022 de afdaling ingezet. Voor een groot gedeelte volgen de aandelen hier de wereldwijde koersdaling en lijkt hier sprake van een correctie op het eerdere succes.

Merida, Giant en Shimano noteren eind juli nog altijd ruim boven de koers van voor de coronapandemie. Desondanks zijn er als gevolg van de pandemie een aantal structurele problemen ontstaan die de producenten tot op heden raakt.

Jean-Paul van Oudheusden, eToro’s marktanalist Nederland: “De wereldwijde markt voor fietsen was al ruim voor de Russische inval in Oekraïne in de ban van inflatie. Als gevolg van de logistieke problemen stegen de transportkosten voor onderdelen en fietsen uit Azië enorm. Daarnaast zorgde de economische opleving in de zomer van 2021 voor sterk gestegen grondstofprijzen zoals aluminium en rubber.

Op de lange termijn, met toegenomen geopolitieke instabiliteit in de regio en kwetsbare internationale handelsketens is het de vraag of de lange productieketens wel geschikt zijn voor de internationale concurrentie. Het model staat onder druk en de Nederlandse fietsenproducent Accell heeft al aangekondigd dat het vanwege de hoge transportkosten de productie van fietsonderdelen weer naar Europa wil halen. De zoektocht naar de efficiëntste keten lijkt de sleutel tot succes in deze markt, maar door de vele onzekerheden is het moeilijk al winnaars aan te wijzen.”

