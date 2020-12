Azië toon meer economisch leiderschap

De Aziatische economieën hebben in 2020 meer weerstand geboden aan de pandemie dan de westerse, en dat belooft voor een duurzamere groei van de Aziatische bedrijfswinsten in 2021, aldus Fidelity.

eDe dynamiek van Azië is de laatste jaren veranderd. Er is meer politieke stabiliteit en een groter vertrouwen in de instellingen en hun vermogen om crises aan te pakken. Een andere belangrijke trend is de grotere intraregionale afhankelijkheid. De pandemie heeft dit alleen maar versneld, waarbij belangrijke delen van toeleveringsketens in Azië, met name in China, dichter bij huis zijn gebracht.

Het Chinese bbp zal dan ook waarschijnlijk een van de weinige positieve groeicijfers wereldwijd zijn in 2021. De winsten zullen veerkrachtiger zijn in de hele Aziatische regio, inclusief Japan. Winnaars in 2020 waren, net als elders, te vinden in de sectoren technologie en gezondheidszorg. De snelle opkomst van e-commerce in China is versneld door de pandemie, maar er is nog ruimte voor groei dankzij verdere digitalisering en meer innovatie.

En hoewel Europa in bredere zin koploper is op het gebied van duurzaamheid, maakt Azië een snelle inhaalslag. Meer governance en milieuregelgeving helpen deze overgang te versnellen. Dit schept een kans voor Aziatische bedrijven om met betere duurzaamheidskenmerken meer kapitaal van investeerders aan te trekken.

