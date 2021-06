Backwardation bitcoin voorspelt een lagere prijs

Voor de verandering eindigde bitcoin gisteren op bijna hetzelfde punt als waar het de dag begon. De cryptomunt lijkt in wat rustiger vaarwater terecht te komen waarbij het steviger in de 30k-40k trading range terecht lijkt te zitten.

Lijkt, zo stellen de analisten van IG. Want er is onderliggend meer aan de hand. Bitcoin is namelijk in backwardation. Backwardation wil zeggen dat mensen die een bitcoin future kopen, en dus bereid zijn om nu in te zetten op de prijs van bitcoin over een x aantal weken of maanden, minder voor een bitcoin betalen dan als ze direct geleverd zouden krijgen.

Dit is volgens JP Morgan een negatief teken, aangezien de markt blijkbaar suggereert dat de prijs omlaag gaat. Een achterliggende reden is een zwakke vraag vanuit institutionele beleggers, want die gebruiken futures het meest.

Tot nu toe stond bitcoin juist op contango. Futures waren duurder dan de huidige prijs.

