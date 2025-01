BAM doorbreekt weerstand

BAM was vorig jaar één van de uitblinkers op de Amsterdamse beurs. Het aandeel, genoteerd in de AScX, steeg met ruim 80%. Het liet daarmee een aantal zeer magere jaren achter zich. Afgelopen vrijdag sloot het bouwaandeel nog eens 0,5% hoger op 4,42 euro. Desondanks zit er volgens Investtech nog meer in het vat.

Investtech: “BAM eindigde donderdag op 4.44 euro na een stijging van 5.8%. De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 27. september 2024, toen de stijging 8.8% was. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft marginaal de weerstand rond 4.40 euro verbroken en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht