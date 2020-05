BAM: Het blijft een mooie gok

BAM, het blijft een mooie gok en meer ook niet.

Vrijdag daalde de koers met 3,1% naar 1,27 euro. Investtech: “Dit was de vijfde dag op een rij dat het aandeel daalde. De afgelopen week is het aandeel 18,99% gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 2,30 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Als ik dat soort van door computers bedachte voorspellingen lees, denk ik: wat wil je, geld toe hebben als je het aandeel koopt? Op 1,27 euro een ‘verkoopadvies’ geven is alleen fundamenteel verantwoord. De ratio’s die Reuters publiceert zijn bedroevend. Dus daar hoe je het aandeel niet voor te kopen. Het is een gok, misschien nog wel een grotere gok dan AF-KLM, want daarvan weet je vrijwel zeker dat de overheid het voortbestaan garandeert.

