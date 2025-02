BAM koopwaardig

Net als branchegenoot Heijmans ligt BAM sinds het begin van het jaar goed in de markt. YTD is het aandeel al 13,5 gestegen. Investtech denkt dat een verdere stijging waarschijnlijk is.

Investtech: “BAM steeg woensdag 2,2%, met een slotnotering van 5,04 euro. De afgelopen maand is het aandeel 20,3% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 3,93 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

