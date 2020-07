BAM voor de echte, echte gokkers

De Nederlandse bouwers hebben hun internationale ambities gestopt.

BAM was gisteren de laatste die deze stap aankondigde. Tegelijkertijd werd een indicatie gegeven voor een verlies van tussen de 130 en 150 miljoen over de eerste zes maanden. Een schikking in Duitsland en de coronavirus worden als boosdoeners genoemd. De waarheid lijkt grotendeels echter ergens anders te liggen. BAM en de andere bouwers zijn gewoon geen partij voor de echte grote jongens.

Ook BAM

Zo moet ook het aandeel BAM worden beschouwd: geen partij voor grote serieuze beleggers. Het is een gokfonds. Het is zelfs een zwaar gokfonds, omdat de concentratie van de grote bouwers op de Nederlandse markt vrij gemakkelijk kan leiden tot nog lagere marges door een toename van de concurrentie. Dat zullen ze echt niet allemaal overleden. Saneringen en sterfhuizen lijken onvermijdelijk.

Beleggers die maandelijks een staatslot kopen, zouden kunnen overwegen wat aandelen BAM te kopen in plaatst van een lot. Miljonair zullen ze er niet mee worden. Maar als BAM deze fase weet te overleden zal de koers met ettelijke honderden procenten stijgen vanaf het huidige niveau van 1,41 euro. Dat is leuk om op een feestje te vertellen.

