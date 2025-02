BAM zit in de lift

Bouwbedrijf BAM leverde donderdag goede kwartaalcijfers af. Dat leverde met name vrijdag een fikse koersstijging op. Volgens Investtech ziet het er ook technisch gezien goed uit.

Investtech: “BAM steeg vrijdags 10,1% en eindigde op 4,75 euro. Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 4.april 2024, toen de stijging 10.2% bedroeg. Het aandeel is hiermee voor de zevende dag achter elkaar gestegen. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 18 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vijf keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel heeft steun rond 4,40 euro.”

