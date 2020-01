Bandbreedte AEX versmalt

De bandbreedte voor de AEX (608,90) begint duidelijk te versmallen. Het is positief dat de ondergrens boven de 600 staat. Dat is een aanwijzing dat de markt niet aanstuurt op een grote correctie. In de premarket lopen de winsten voor de Europese indices op tot 0,3%.

Geen inspiratie gaat uit van de Aziatische markten, die in afwachting zijn van definitieve ondertekening van het deelakkoord tussen China en de VS. Nikkei +0,50%. Shanghai -0,05%. Export/import ligt boven de verwachtingen. Export steeg in december met 6,7% (november -1,3%) en de import pluste 16,3% (+0,5%). Australië +0,61%. Kospi +0,45%.

