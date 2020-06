Bandbreedte AF-KLM 2,00/8,80 euro

Air France -KLM daalde gisteren met 3% naar 4,68 euro.

Investtech: “De afgelopen week is het aandeel 22,51% gedaald. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Air France-KLM koop je niet vanwege de fundamentals. Het is gewoon een leuk dobbelfonds. Het is langzamerhand wel duidelijk dat de Franse en Nederlandse overheid niet van plan zijn om AF-KLM op te splitsen, zodat in principe de aandelen nooit met verlies hoeven te worden verkocht. De bandbreedte ligt op weekbasis op 2,00/8,80 euro.

