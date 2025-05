Europese of Amerikaanse banken?

Europese aandelen profiteren dit jaar van een zeldzaam gunstige combinatie van factoren, maar beleggers moeten volgens Helen Jewell, chief investment officer Europa bij BlackRock, wel selectief blijven. Zij geeft de voorkeur aan banken, industriële bedrijven en de luchtvaartsector.

Europese aandelen worden dit jaar gestut door een unieke mix van factoren, stelt Jewell, in een vooruitblik op de aandelenmarkten in Europa. “Denk aan de investeringsplannen van Duitsland, de gematigde inflatie waardoor de Europese Centrale Bank de rente verder kan verlagen en de sterke bedrijfsresultaten. Deze kunnen helpen het positieve momentum van begin dit jaar opnieuw aan te wakkeren als de schok van de importheffingen wegebt.”

“Het waarderingsverschil tussen Amerikaanse en Europese aandelen is kleiner geworden, maar is nog steeds groot”, aldus Jewell, die denkt dat het gat wel iets verder zal worden gedicht ondanks de donkere wolken van importheffingen. De kapitaalinstroom is nog vrij pril en volgt op de enorme uitstroom uit Europese aandelen na de Russische inval in Oekraïne, stelt Jewell.

“Toch zijn er nog steeds risico’s. Importheffingen kunnen de Europese auto-industrie hard raken. En de verwachting dat vrede in Oekraïne zal leiden tot lagere energieprijzen, hoeft niet uit te komen. Europa zoekt immers naar manieren om zich vóór 2030 definitief los te koppelen van Russische energie. En waar Duitsland begrotingsruimte heeft om de groei aan te jagen, is die ruimte er in landen met hoge begrotingstekorten veel minder”, weet de beleggingsstrateeg.

Banken zijn goedkoop

Omdat niet alle sectoren en bedrijven meeprofiteren van het herstel en de volatiliteit aanhoudt, blijft selectief zijn essentieel, aldus Jewell. Zij is positief over de bankaandelen. “Door zorgen over renteverlagingen blijven Europese bankaandelen goedkoop met een korting van 25% ten opzichte van hun langetermijnwaarderingen. Maar wij verwachten dat de sector het goed gaat doen, ook als de rente naar circa 2% daalt. De kosten nemen af en veel banken verrasten de markt onlangs met sterke bedrijfsresultaten. De meeste banken streven ernaar om gedurende de komende drie jaar zo’n 30% van hun marktkapitalisatie uit te keren aan dividend en via het inkopen van eigen aandelen.”

Als het gaat om groeiaandelen is Jewell positief over een aantal industriële bedrijven dat kan meeliften op langetermijntrends. “Europa heeft bijvoorbeeld wereldspelers op het gebied van het bouwen van datacenters, in het verbeteren van de energiezuinigheid van gebouwen en in fabrieksautomatisering, dat meer nodig is nu de toeleveringsketens dichterbij huis worden gezocht”, aldus de beleggingsstrateeg. “Ook de luchtvaart kan profiteren van de onbalans tussen vraag en aanbod, mede door de enorme toename van vluchten na de pandemie.”

Op het eerste gezicht staan Amerikaanse en Europese banken er technisch hetzelfde voor, maar qua koersvorming lopen de Europese banken (rode lijn) erg echter op de Amerikaanse. Een inhaalslag?

