Barbara Janosi (J. Safra Sarasin): ‘Doen klimaatstrategieën er nog toe onder Trump 2.0?’

Omdat veel decarbonisatietechnologieën al kostenconcurrerend zijn, denken wij dat klimaatveranderingsinvesteringsstrategieën zeer relevant blijven, ondanks mogelijke beleidsombuigingen onder een tweede Trump-regering. Daarom verwachten we dat bedrijven die hun zakelijke klanten helpen hun energiekosten en CO2-uitstoot te verlagen, goed gepositioneerd zullen blijven, zegt Barbara Janosi, Portfolio Manager bij Bank J. Safra Sarasin.

Elektrificatie blijft een belangrijke trend, die een sleutelrol speelt in de energietransitie van de energiesector. Bovendien wordt verwacht dat nieuwe elektriciteitscentrales gedomineerd zullen blijven door hernieuwbare energiebronnen, aangezien de kosten van wind- en zonne-energie op land in veel landen al lager zijn dan die van kolen- of nieuwe gasgestookte centrales.

Bloomberg New Energy Finance, een denktank op het gebied van schone energie, heeft zelfs zijn prognoses voor zonne-installaties op nutsschaal in de VS verhoogd in het licht van de door Trump voorgestelde investering van $ 500 miljard in infrastructuur, waaronder de ontwikkeling van AI. Datacenters die als onderdeel van dit project worden gebouwd, zullen de komende jaren waarschijnlijk worden aangedreven door zonne-energie vanwege een aanzienlijk tekort aan hoogspanningstransformatoren.

In de bouwsector zullen inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie naar verwachting de aanpassing van verouderde verwarmings- en ventilatiesystemen versnellen, evenals de installatie van isolatie om warmteverlies te beperken – beide met een relatief korte terugverdientijd. Volgens Trane Technologies, een Amerikaanse fabrikant van verwarming en ventilatie, zal de installatie in 2023 van een verwarmingssysteem op aardgas in een van hun eigen gebouwen met een geavanceerd elektrisch verwarmings- en koelsysteem de totale energie-intensiteit van de faciliteit met 28% verminderen.

Klimaatinvesteringsstrategieën

Het wereldwijde gebruik van batterij- en hybride elektrische voertuigen zal naar verwachting nog steeds verdubbelen tegen 2030, ondanks de verwachte geleidelijke afschaffing van de Amerikaanse belastingvoordelen. Deze groei zal vooral te danken zijn aan de toenemende kostengelijkheid.

Dankzij lagere productiekosten kunnen fabrikanten van elektrische voertuigen nu betaalbare modellen aanbieden, waardoor de totale eigendomskosten – inclusief opladen en onderhoud – dichter bij die van benzine- of dieselauto’s komen.

Uiteindelijk zien we potentieel betere zakelijke kansen voor bedrijven die zich richten op decarbonisatie en beleggingsstrategieën op het gebied van klimaatverandering, omdat de vermindering van broeikasgassen wereldwijd aanzienlijk moet versnellen om de opwarming van de aarde laag te houden. Wij geloven ook dat klimaatbeleggingsstrategieën goed gepositioneerd zijn om risico’s te vermijden die samenhangen met mogelijk hogere koolstofbelastingen.

