Basic-Fit hoort geen steun te krijgen

Basic-Fit daalde gisteren met 0,84% naar 16,46 euro.

Investtech: “Het aandeel is hiermee voor de vijfde dag op een rij gedaald en De afgelopen week is het aandeel 14,36% gedaald. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Geen steun

De reden voor de koersdruk is de groeiende kritiek op de onderneming voor de steunaanvraag ter verlichting van de gevolgen van de coronacrisis. Basic-Fit hoort geen cent steun krijgen. Het bedrijf heeft geen enkele maatschappelijk of economische functie en er zijn voldoende alternatieven. Daar komt bij dat Basic-Fit een beursgenoteerde onderneming is en als zodanig een beroep kan doen op de kapitaalmarkt.

Buy or Sell

Fundamenteel is het aandeel verre van aantrekkelijk met een koers/winst van meer dan 80. Ooit waren beleggers bereid zulke hoge waarderingen te betalen. Groei is voor Basic-Fit even kwetsbaar als voor andere bedrijven. Sell.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14862 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht