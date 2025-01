Basic-Fit kan verder omhoog

Beleggers in Basic-Fit hebben geen prettig 2024 achter de rug. Het aandeel verloor vorig jaar zo’n 15%. Het einde van 2024 zag er wel positief uit en ook het begin van 2025 was goed, want het aandeel steeg donderdag naar 23,16 euro. Investtech ziet een verdere koersstijging.

Investtech: “Basic-Fit eindigde dinsdag op 22.58 euro na een stijging van 1.8%. Het aandeel genereerde een koopsignaal bij de doorbraak van de weerstand bij 22.58 euro in een omgekeerd-kop-schouder patroon. Een verdere stijging tot 24.94 euro in de loop van drie maanden is waarschijnlijk.”

