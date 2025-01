Basic-Fit koopwaardig

Het aandeel Basic-Fit is YTD met ongeveer 5% gestegen. Een bescheiden stijging voor de sportscholenketen, maar Investtech ziet een positieve trend en denkt dat een verdere stijging waarschijnlijk is.

Investtech: “Basic-Fit steeg dinsdag met zoveel als 8,7% en eindigde op 24,74 euro. De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 26 juli 2024, toen de stijging 9,5% was. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 10 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met vier keer de gemiddelde omzet per dag. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Verdere stijging Basic-Fit waarschijnlijk

