Basic-Fit nog niet uitgesprint

Basic-Fit steeg gisteren met 2,63% tot 25,40 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet op een hogere koers gesloten sinds 10 maart. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag op een rij gestegen. De afgelopen week is het aandeel 7,63% gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Deel dit artikel

Één reactie op “ Basic-Fit nog niet uitgesprint ”

Terug naar het nieuws overzicht