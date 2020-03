Bayer profiteert van belangstelling voor Resochin (kans, niet duur)

Bayer is een van de bedrijven die jaagt op een farmaceutische oplossing voor het coronavirus. De onderneming heeft 3 miljoen tabletten Resochin gratis ter beschikking gesteld aan de VS.

Resochin is een chloroquine phosphate. Door VS-president Trump en Elon Musk, CEO van Tesla en SpaceX, gezien als een medicijn. Het middel is al 70 jaar op de markt, in hoge dosering schadelijk en wordt vooral ingezet bij de genezing van malaria. Het middel wordt soms ook bij de behandeling van andere virussen ingezet. FDA heeft nog geen toestemming gegeven om het middel op de Amerikaanse markt te verkopen.

Het aandeel noteert 51,55 euro ofwel 11,5 keer de winst bij een yield van 5,6%. Weerstanden liggen op 55 en 65 euro.

