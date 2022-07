Bearish signaal ING voor korte termijn

ING is woensdag licht lager gesloten op 9,18 euro. Eerder dit jaar werd nog een top van 12,94 euro bereikt. Analisten van Investtech zien een ‘licht positief beeld’ voor het AEX-aandeel en betitelen het als een ‘zwakke koop’. Maar voor de korte termijn zien zij een ‘bearish’ signaal.

Investtech: “ING is door de bodem van het opwaartse trendkanaal gebroken. Dit geeft in eerste instantie een verzwakking van de stijgende trend aan, of het begin van een meer horizontale trend. Is sterk gedaald na een verkoopsignaal van een dubbele-top patroon bij de doorbraak van de steun bij 10.92. Het aandeel heeft de weerstand bij 9.00 euro opwaarts verbroken. Dit voorspelt een verdere stijging. Bij neerwaartse reacties is er nu steun bij 9.00 euro.”

Investtech vervolgt: “Volume balance is negatief, dit is een bearish signaal voor de korte termijn. De RSI-curve laat een dalende trend zien, dit kan een vroeg signaal zijn voor het begin van een dalende trend van de koers. Het aandeel is totaal gezien technisch licht positief voor de middellange termijn.”

