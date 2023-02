Bedrieglijke stijging bitcoin?

Bitcoin lijkt bezig te zijn met een herstelbeweging. Maar de schijn bedriegt.

Bitcoin kan in de loop van het jaar met ongeveer een derde dalen, zo blijkt uit modellen van Trading Economics. Ook andere crypto’s zullen een vergelijkbaar beeld laten zien.

Op jaarbasis is bitcoin met 34% gedaald naar 24.403 dollar. Eind vorig jaar leek de prijs beneden de 16.000 dollar te komen. Lees ook hier de visie van de SEC of crypto’s wel of geen effecten zijn (klik hier).

Toch is iets in te brengen tegen de voorspelling van Trading Economics. Bitcoin lijkt in een opgaande beweging te zitten op basis van de Elliott Wave. De prijs zou zelfs kunnen stijgen richting de 30.000 dollar.

Weer terug 16.000 of naar 30.000? Het is bij bitcoin maar net hoe het muntje valt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18215 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht