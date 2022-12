Bedrijven laten potentieel van nieuwe technologie onbenut

Ondanks de aanzienlijke koersdalingen in 2022 wegen technologie-aandelen nog steeds voor 40% mee in de S&P 500 Index. Dat is twee keer zoveel als in toonaangevende aandelenindices in de rest van de wereld.

Het is de belangrijkste verklaring voor het bovengemiddelde rendement op Amerikaanse aandelen ten opzichte van internationale markten in de afgelopen dertien jaar. De mindere prestatie van de tech-sector op de beurs in 2022 werd veroorzaakt door flink lagere waarderingen (door de hogere rente) en resultaten die achterbleven bij de verwachtingen die werden gewekt gedurende de coronaperiode. Met als gevolg dat we op dit moment bijna elke dag berichten lezen over nieuwe ontslagen in de sector. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Onderzoek: productiviteitsvoordeel van 11% mogelijk

De vraag is: hoe nu verder? Uitonderzoek onder 300.000 Amerikaanse bedrijven blijkt dat er nog veel ruimte is voor groei. Nieuwe technologieën worden nu nog slechts op kleine schaal toegepast. Dat geldt voor gespecialiseerde software en cloud computing, maar vooral voor robotica en kunstmatige intelligentie (zie grafiek).

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat gebruikers van nieuwe technologie nog een toename in arbeidsproductiviteit van 11% kunnen behalen. Dat voordeel is zeer welkom gelet op de hogere arbeidskosten op korte termijn, de vergrijzing op langere termijn en de voortdurende productiviteitsdruk. Voor beleggers ondersteunt dit de investeringspropositie voor bedrijven als ABB, Amazon, Microsoft, Palantir en Oracle.

De adoptie van nieuwe technologie zien we op dit moment vooral terug bij de allergrootste bedrijven, die meer geld hebben om te investeren in R&D, en heel jonge bedrijven. De MKB-sector en oudere bedrijven blijven achter. Als redenen geven zij een gebrek aan efficiënte toepasbaarheid, gevolgd door (te) hoge kosten.

Verschillen tussen de sectoren

De gegevens laten ook zien dat er een groot verschil is in acceptatie tussen de verschillende sectoren. Voorop lopen de tech-sector zelf, financiële instellingen, professionele dienstverlening en gezondheidszorg. Technologie versterkt hun concurrentiepositie en helpt over het algemeen bij het veiligstellen van hogere winstmarges. Achterblijvers zien we vooral in de grondstoffensector, bouw, detailhandel en transport. Zij hebben daarom zeker een goede kans om op middellange termijn hun productiviteit te verhogen. Vooralsnog wordt het verschil in winstmarges met early adopters echter alleen maar groter.

Adoptie van nieuwe technologieën door bedrijven

Gegevens geldig op 30/11/2022

