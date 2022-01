Bedrog: obligaties zijn aantrekkelijk

Staatsobligaties hebben een moeilijk jaar achter de rug – de markten in ontwikkelde landen sloten 2021 zelfs af met een verlies van 6,5%, uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Wie denkt dat dit staatsobligaties juist aantrekkelijker maakt in het nieuwe jaar, komt bedrogen uit, zegt Stuart Edwards, fondsmanager en obligatie-expert bij vermogensbeheerder Invesco.

De obligatie-bearmarkt is volgens hem pas net begonnen en daar zijn drie redenen voor. “Allereerst, de context. De rentes op staatsobligaties waren begin 2021 al bijzonder laag door de impact van de coronapandemie en alle bijbehorende beleidsacties in 2020.”

De tweede reden is dat de centrale banken hun extreem soepele monetaire beleid terugdraaien. “En de kers op de taart is de inflatie. Die blijkt veel langer te blijven hangen dan we in eerste instantie dachten. Intussen neemt de politieke druk toe om het inflatiespook weg te jagen.”

Geschreven door: Eddy Schekman



