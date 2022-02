Beeld AEX is nog positief

Beleggers nemen een afwachtende houding aan. Deze keer heeft het te maken met India. Het is wachten op begrotingsmaatregelen.

Het Juno Continuation Fund vindt de waarderingen op de aandelenmarkten op dit moment hoog en ziet de eerste tekenen dat de euforie in de markt tot een einde komt. Het fonds, dat belegt in bedrijven met een voorspelbare hoge jaarlijkse winstgroei en een goed verdedigbaar marktaandeel, heeft het moeilijk gehad om aandelen van kwalitatief hoogwaardige bedrijven te vinden tegen redelijke waarderingen. Hierdoor was de cashpositie eind december 2021 dan ook relatief hoog.

Futures staan iets lager, zowel de Europese als de Amerikaanse. Shanghai is nog dicht. Nikkei +0,3%, Sensex +1,2% en Australië +0,5%. De centrale bank van Australië heef de rente ongewijzigd gelaten. In India kwam de PMI-industrie uit op 54,0 in januari, was 55,5 in december. In Japan was de PMI-industrie in januari 55,4 tegen 54,3 een maand eerder.

Duitse Bunds +0,06 op 0,0140% (dus boven de nul procent). US Bonds -0,01 op 1,7768%. Euro/dollar 1,1238. Bitcoin -0,4% op 38.275 dollar. Brent +0,3% op 89,49 dollar. Goud +0,3% op 1.802.

