Belangrijke vragen voor uw vermogensbeheerder

Financieel advies kan zeer waardevol zijn. Wim van Zwol, hoofd Benelux en Nordics bij Vanguard, legt op welke vragen je antwoord moet krijgen om het vertrouwen te winnen van een adviseur.

1 – Hebben jij en je financieel adviseur dezelfde doelen voor ogen?

Dit is belangrijk om te weten omdat veel aanbieders van beleggingen een winstoogmerk hebben. Het is dan ook goed om in de gaten te houden hoeveel winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en hoeveel aan de klanten. Zorg ervoor dat je weet voor wie het product waarin je wilt gaan beleggen op de korte (en lange) termijn interessant is: is dat voor de aanbieder ervan of voor jou als klant? Een fonds met een mooi verhaal hoeft op de lange termijn niet per se de juiste beleggersoplossing te zijn. Het gaat erom dat het fonds bij jou past.

2 – Hoe kijkt de vermogensbeheerder tegen indexbeleggen aan?

De afgelopen tien jaar heeft indexbeleggen een enorme vlucht genomen. Wanneer je gaat beleggen in een fonds, is het goed om te (laten) achterhalen of de fondsaanbieder aan passief beleggen doet omdat deze het graag wil of omdat het moet. Vanwege het succes van passief beleggen bieden ook partijen die hierop tegen zijn, indexbeleggen aan. Het is altijd beter om met een partij in zee te gaan die in indexbeleggen gelooft, omdat zo’n partij goed weet wat er speelt en weet hoe het moet.

3 – Is de vermogensbeheerder wereldwijd actief?

Partijen die wereldwijd actief zijn, hebben als enorm voordeel dat ze kostenefficiënt kunnen werken. Daarbij komt dat beleggers steeds meer mondiaal beleggen. Wil je vanuit Nederland Japanse aandelen kopen, dan is dat nog best lastig. Het is prettig als een vermogensbeheerder in alle regio’s aanwezig is en daar ervaring heeft: dat scheelt kosten en risico.

4 – Hoeveel ervaring heeft de fondsaanbieder?

Indexbeleggen is minder makkelijk dan het lijkt, het gaat om de details. Daarom is het belangrijk om iemand te hebben die daarin is gespecialiseerd. Dit gaat natuurlijk op voor heel veel diensten en producten: je legt ook niet je eigen elektra aan, daarvoor ga je naar een specialist. Beleggen vormt hierop geen uitzondering: ook daarvoor ga je naar een specialist.

5 – Hoe doet de vermogensbeheerder het in de verschillende marktcycli?

Ervaring is een belangrijke toegevoegde waarde bij beleggen. De financiële crisis van 2008/2009 heeft geleerd dat de wereld er van de een op de andere dag anders kan uitzien. Ga, als je met een beleggerspartij in zee wilt gaan, de geschiedenis na: hoe heeft die partij het gedaan tijdens de crisis? Lang niet elke fondsaanbieder is daar ongeschonden uitgekomen. Een beleggingsfonds moet ook in volatiele tijden weten wat het doet. In goede tijden hebben mensen de neiging om risicobeheer te onderschatten. Dat kan veel geld kosten.

6 – Hoe is risicobeheer geïntegreerd in het investeringsproces?

Bij vraag 5 is uitgelegd waarom dit zo belangrijk is. Check dus of er sprake is van een volledig geïntegreerd risicomanagement. Bij Vanguard is de risicomanager geen politieagent maar een partner van de daadwerkelijke beheerders van de portefeuille. Ze werken samen om de risico’s zo goed mogelijk in de gaten te houden en deze zo klein mogelijk te maken.

7 – Wordt bij de inkoop van obligaties gebruik gemaakt van een onderzoeksteam?

Veel mensen staan er niet bij stil dat wanneer ze een wereldwijd obligatiefonds kopen, de fondsbeheerder moet kiezen welke obligaties hij wil hebben. Bedrijven geven meestal maar een aandeel uit – daar valt dus niks te kiezen – en tientallen obligaties. Volkswagen heeft bijvoorbeeld 46 obligaties uitgegeven, waaruit Vanguard er 28 heeft geselecteerd. Met andere woorden, er zijn veel verschillende obligaties met veel verschillende kenmerken. Dat moet dus goed worden uitgezocht. Dat hoef je als belegger niet zelf te doen, daar heb je je fondsmanager voor. Je financieel adviseur en jij als klant moeten wel weten of de fondsbeheerder dat kan.

8 – Is de vermogensbeheerder transparant over zijn strategie?

Als belegger is het belangrijk om te weten wat je hebt gekocht. Laat je dus goed informeren waarin je geld is belegd. Als je bijvoorbeeld hebt geïnvesteerd in een goud-ETF, is het goed om te weten of je echt goud hebt gekocht of een future.

9 – Investeert de vermogensbeheerder in nieuwe technologieën?

De investeringen om de indexportefeuille goed te beheren zijn groot. Vermogensbeheerders dienen die investeringen echter wel te doen, om zo het geld van de klanten goed te kunnen beheren en transacties te kunnen doen. Elektronisch handelen breidt nog steeds uit en er komen nieuwe platforms bij. Het gaat allemaal sneller en investeringen zijn nodig om bij te kunnen blijven.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

