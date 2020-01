Beleggen in 2020: wat zeggen de experts?

Als belegger wil je natuurlijk een zo hoog mogelijk rendement op je beleggingen. Nu 2020 voor de deur staat wordt het tijd om te kijken naar de mogelijkheden voor aankomend jaar.

Afgelopen jaar is voor veel mensen erg goed gegaan en we hopen natuurlijk allemaal dat 2020 weer zo’n jaar wordt.

Hoe 2020 gaat verlopen is nog maar de vraag. Wij hebben in ieder geval een lijst gemaakt van een aantal bedrijven waar je eens naar kunt kijken. De laatste tijd zijn deze bedrijven door verschillende experts genoemd.

Norilsk Nickel

De ontwikkeling van elektrische auto’s is een goed teken voor Norilsk Nickel. Dit bedrijf is namelijk actief in het winnen van palladium, platina, nikkel en koper. Deze materialen worden onder andere gebruikt voor het produceren van elektrische auto’s en dan met name de batterijen. De vraag hiernaar wordt alleen maar groter en ook de prijzen blijven stijgen.

Daarnaast heeft het russische bedrijf een groot voordeel, namelijk dat er weinig concurrentie is in het land. Dit maakt het bedrijf erg interessant om in te beleggen. Het dividend dat het afgelopen jaar is uitgekeerd is ontzettend hoog, namelijk 9%.

Hornbach

Een van de grootste bouwmarkten in Europa is Hornbach. Op deze markt is ontzettend veel concurrentie en er is duidelijk te zien dat de kleine spelers veel moeite hebben om het vol te houden. Naast dat hornbach ontzettend goedkoop is ten opzichte van de concurrenten, zijn zij ook online erg actief en hebben hier dan ook een stapje voor.

Een ander groot voordeel van het bedrijf is dat zij een groot deel van de grond bezitten waarop de winkels gebouwd zijn. Hornbach Baumarkt keerde afgelopen jaar een dividend uit van 3,2% en Hornbach Holding een dividend van 2,44%.

Alphabet

Google profiteert natuurlijk al jaren lang van het toenemende internet gebruik. Er wordt steeds meer uitgegeven aan advertenties en de kans is groot dat deze ontwikkeling zich voortzet. Dit is natuurlijk erg goed voor Google.

De koers van Google heeft een nieuw record bereikt, namelijk 1.350 euro. Het afgelopen jaar is de prijs met ongeveer 30% gestegen. Een behoorlijke stijging dus.

Dell Technologies

Het afgelopen jaar heeft niet bepaald veel goeds gedaan voor Dell Technologies. Toch valt hier in 2020 iets te behalen. De koers van del is afgelopen jaar maar 1% gestegen maar de cijfers zien er goed uit.

Het bedrijf heeft in totaal ruim 90 miljard dollar omzet behaald. Daarnaast is er ook veel winst gemaakt, de vooruitzichten zijn dan ook goed voor Dell Technologies.

ING

Je zou denken dat de ING een moeilijke tijd heeft door de ontzettend lage rentes. Natuurlijk is dit ook het geval maar alsnog ziet het er erg goed uit voor ING. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar zelfs een winst behaald van meer dan 5 miljard euro. Ook het dividend dat wordt uitgekeerd door ING is behoorlijk hoog. Aandeelhouders krijgen namelijk een dividend van 6,5%.

CK Hutchison

CK Hutchison heeft vier verschillende activiteiten, allemaal zorgen ze voor een flinke winst. CK Hutchison is actief in de telecom, infrastructuur, havens en in de detailhandel. Ondanks dat zij op verschillende markten actief zijn, hebben zij het voor elkaar gekregen om marktleider te zijn op verschillende gebieden.

De laatste tijd is het bedrijf erg succesvol geweest en ook de verwachtingen zien er goed uit. Het bedrijf keerde een dividend uit van 4,54%.

Delta airlines

In Amerika zijn er vier verschillende luchtvaartmaatschappijen die de markt domineren. Delta Airlines heeft een groot voordeel omdat zij ook investeren in vliegvelden waardoor er meer mensen met deze maatschappij vliegen. De laatste tijd is het bedrijf dan ook hard gegroeid en er wordt verwacht dat deze groei zich voort zal zetten. Zij keren een dividend uit van 2,73%.

Walmart

Walmart is in Amerika zo ontzettend groot, naast de fysieke winkels zijn zij ook online erg actief. Dit draagt dan ook bij aan de groei van Walmart. Een groot voordeel van Walmart is dat zij zelfs in mindere tijden nog goed presteren. De omzet van Walmart is behoorlijk gestegen de laatste tijd en zij keerde een dividend uit van 2%.

Er zijn een hoop verschillende bedrijven te vinden in deze lijst. Vanuit de hele wereld zijn er meerdere bedrijven die veel potentie hebben. Voor 2020 wordt het erg belangrijk dat je kiest voor een gevarieerde beleggingsportefeuille. Houd je dus niet vast aan 1 bedrijf maar overweeg meerdere opties om de juiste keuze te maken.

