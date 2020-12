Beleggen in 2021: opkomende markten en het Nederlandse mkb

Deze masterclass belicht twee grote beleggingskansen voor 2021: de opkomende markten en het Nederlandse mkb. Edin Mujagić (OHV Vermogensbeheer) en Bart Vemer (Fresh Dutch SME Fund) vertellen waarom deze markten zo aantrekkelijk zijn.

De experts in deze masterclass zien twee grote beleggingskansen voor 2021. Waarom zullen beleggers in 2021 naar deze markten gaan? Mujagić legt uit door welke grote verandering opkomende markten aantrekkelijk zullen zijn de komende jaren. Vemer vertelt waarom investeren in het Nederlandse MKB de komende jaren aantrekkelijk blijft.

Edin Mujagić

Hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer

Edin Mujagić studeerde macro-economie aan de Universiteit van Tilburg, waar hij zich specialiseerde in monetaire economie en de centrale banken. Daar schrijft en spreekt hij regelmatig over in landelijke dagbladen en online platformen als FD, Telegraaf, IEX, VEB en Cashcow en op BNR Newsradio.

Van zijn hand verschenen ook boeken, waaronder ’10 jaar euro: biografie van een jonge wereldmunt’ (2009), ‘Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’ (2012) en ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ (2016). Begin volgend jaar komt zijn nieuwste boek uit met als titel ‘1971: het jaar waarin de wereld voorgoed veranderde (en blijft veranderen)’.

Bart Vemer

Fundmanager Fresh Dutch SME Fund

Bart Vemer is fundmanager van het nieuwe beleggingsfonds Fresh Dutch SME Fund, waarin wordt belegd in leningen uit het Nederlandse MKB. Hij is al twintig jaar werkzaam in de beleggingswereld. In zijn laatste functie, bij BNP Parisbas Investment partners, was hij verantwoordelijk voor de marketing en sales van beleggingsfondsen in de BeNeLux. Uit ervaring weet hij dat de financiële wereld snel verandert en dat leidt volgens hem tot veel nieuwe kansen: het investeren in het Nederlandse MKB ziet hij als een van die kansen.

