Beleggen in 2021: wat mogen we verwachten?

Nu 2021 officieel van start is gegaan en het bijzondere beursjaar 2020 achter ons ligt, kijken we verder naar wat dit jaar ons zal brengen. Het blijft natuurlijk een moeilijk te voorspellen jaar en veel zal afhankelijk zijn van de vaccinatiestrategieën, maar beleggers hebben alvast redenen om opnieuw optimistisch te zijn.

Blijvende groei voor aandelen

Belangrijk om te weten is dat de markten eigenlijk al voorop hebben gelopen op het economisch herstel. De nieuwe coronavaccins en de uitgebreide economische ondersteuning zorgden ervoor dat veel aandelen al snel weer naar hun oorspronkelijke koerswaarde zijn geklommen. Omdat de bedrijfswinsten wel nog steeds laag liggen, zijn aandelen eigenlijk duurder geworden. De grote winsten die tijdens de coronapandemie zijn geboekt, zullen zich allicht in 2021 niet meer herhalen. Toch verwachten economen gewoon een verdere groei. Na het slechte jaar 2020 zal de economie langzaamaan verder opfleuren en is een stijgende trend het logische vooruitzicht.

De grootste bedreiging is volgens beursanalisten de snelheid van vaccinaties en de opmars van de Britse coronavariant. Als er onvoldoende snel wordt gevaccineerd, blijft het wel vrezen voor problemen op de beurs. Het feit dat de aandelenkoersen hebben vooropgelopen op het werkelijke herstel, houdt in dit opzicht risico’s in. Daarom is het belang van een gediversifieerde portefeuille extra groot.

Groot potentieel voor gezondheidszorg en IT

Wil je in aandelen beleggen? Je leest meer over aandelen kopen via Bankr.nl, maar een aantal zaken lichten we toch even toe. Zo moeten we eerst zeker zeggen dat analisten nu vooral de sectoren gezondheidszorg en IT aanraden.

De IT-sector heeft het tijdens de coronapandemie al vrij goed gedaan, zeker nu steeds meer mensen thuis aan de slag moesten en bedrijven nadrukkelijker op zoek gingen naar digitale oplossingen. De verwachting is dat zij de ontdekte digitale tools niet zomaar zullen lossen. Dit in combinatie met de opkomst van 5G en elektrische auto’s biedt een aantal investeringsopportuniteiten.

Gezondheidszorgaandelen zijn dan weer een logische keuze. Farmaconcerns verdienen momenteel bakken met geld aan coronavaccins en andere middelen, wat zich in mooie dividenden laat vertalen. Tegelijkertijd is gezondheidszorg weer hoog op de politieke agenda geplaatst en is het niet ondenkbaar dat veel landen hun uitgaven zullen optrekken. Bovendien zorgt de bijzondere politieke situatie in de Verenigde Staten voor een zwakke onderhandelingspositie, waardoor er op deze belangrijke markt geen prijsdalingen zitten aan te komen.

Alternatieven voor aandelen

Van spaarinstrumenten blijf je in ieder geval weg, net zoals van staatsobligaties. Beleggingsanalisten zijn ervan overtuigd dat de rente nog wel even laag zal blijven en dat het hier zelfs moeilijk is om tegen de inflatie op te boksen.

Europese hoogrentende bedrijfsobligaties zijn echter wel interessant. Deze zogenaamde junk bonds brengen in principe veel risico’s met zich mee, maar Europa heeft intussen al bewezen dat ze niet zomaar bedrijven ten onder zal laten gaan. Vooral in Europese strategische sectoren die door de coronapandemie in moeilijk vaarwater vertoeven, valt er wel wat te verdienen.

Ook met edelmetalen is er het een en ander mogelijk. De extreme onderwaardering van zilver is intussen weggewerkt, maar bijvoorbeeld koper heeft nog wel wat potentieel. China blijft infrastructuurwerken plannen en wereldwijd zet men steeds nadrukkelijker in op elektrische voertuigen, waarbij elektrische infrastructuur en dus ook kopergeleiders nodig zijn. Tegelijkertijd is de globale kopermijnproductie gedaald door oplopende coronaproblemen en onrusten in belangrijke productielanden in Zuid-Amerika.

Ten slotte is er ook nog de woningmarkt. De schrapping van de overdrachtsbelasting voor jongeren en de nog steeds heel lage hypotheekrente zorgen ervoor dat de woningprijzen allicht verder zullen stijgen.

