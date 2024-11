Beleggen in de EV-trend

Waar moet je als belegger op letten als je wilt investeren in de snelgroeiende markt van elektrische auto’s (EV)? Dat vertelt Victor van Dijk (Fastned) tijdens deze BeleggersFair-masterclass op 15 november.

Van Dijk geeft inzicht in de ontwikkelingen die Fastned ziet op de EV-markt en wat deze betekenen voor de huidige en nieuwe spelers in de markt. Hij neemt deelnemers mee in de groei van de EV-markt en laat zien hoe Fastned met haar businessmodel klaar is om de vele duizenden nieuwe elektrische rijders op de Europese wegen te ontvangen op haar stations. Waarbij zij toewerkt naar het doel om in 2030 duizend snellaadstations in Europa te hebben.

Spreker

Victor van Dijk

CFO bij Fastned

Victor van Dijk is de Chief Financial Officer (CFO) van het bedrijf en statutair directeur van de Raad van Bestuur. Voor zijn benoeming tot lid van de Raad van Bestuur van Fastned in 2019 werkte Van Dijk bij ING als Managing Director Debt Capital Markets (DCM), waar hij sinds 2012 verantwoordelijk was voor corporate DCM in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Van Dijk heeft meer dan veertien jaar werkervaring in verschillende functies bij ING, in functies die voornamelijk gericht waren op bedrijfsfinanciering en kapitaalstructurering. Bij Fastned hield Van Dijk zich onder andere bezig met de inkoop van duurzame energie en het aantrekken van financiering voor de aanleg van infrastructuur om koolstofarm wegtransport mogelijk te maken. Bij ING hield hij zich onder andere bezig met het structureren van groene obligaties voor bedrijven die hun economie willen decarboniseren.

Van Dijk heeft een mastergraad in Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft in Nederland.

