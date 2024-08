Beleggen in gezonde groeiaandelen

“Als beleggers in groeiaandelen geloven wij dat de huidige situatie in de gezondheidszorg uitermate gunstig is. Bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling, productie en distributie van behandelingen en medicijnen bereiken eindelijk het ‘belegbare’ deel van de curve, wat een ‘vruchtbare bodem’ biedt voor aandelenselectie en dus voor prestaties in de komende 12 tot 18 maanden”, zegt Jith Eswarappa, Healthcare analyst bij Jennison Associates.

De gezondheidszorg is een toegankelijke markt. De combinatie van verschillende geneesmiddelen/therapieën in zowel een vergevorderd stadium als de pre-commercialisering in grote markten als die voor obesitas, astma, cholesterol, COPD, multiple sclerose en lupus, biedt een aantrekkelijk vooruitzicht op langdurige groei.

Therapeutische bedrijven

“In de afgelopen drie jaar hebben we een brede afwaarderingen gezien van veel bedrijven in de therapeutische sector als gevolg van de algemene desinteresse van beleggers in deze sector. Terwijl de aandelenkoersen instortten, hebben diezelfde bedrijven aanzienlijke vooruitgang geboekt met de producten in hun pijplijn en komen ze nu eindelijk in het ‘belegbare’ deel van de curve, wat volgens ons als groeibeleggers een vruchtbare bodem biedt voor aandelenselectie en dus voor prestaties in de komende 12 tot 18 maanden.”

Aflopende patenten

Opmerkelijk is ook dat de activiteit op de kapitaalmarkt, met name op het gebied van fusies en overnames, is aangetrokken sinds 2023 – dat was een van de beste jaren in meer dan tien jaar, zowel qua aantal als qua omvang in dollars. Eswarappa: “Nu de verandering is ingezet, geloven wij dat de opleving stand zal houden, omdat biofarmaceutische bedrijven met een grotere marktkapitalisatie op zoek moeten blijven naar vervanging voor het verlies van meer dan $200 miljard aan inkomsten uit commerciële geneesmiddelen waarvan het patent de komende jaren afloopt.”

