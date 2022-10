Beleggen in megatrends met ETF’s

Duurzaamheid en technologie. Hoe kunt u via ETF’s investeren in deze twee megatrends die onze levens van morgen bepalen? Dat vertelt Martijn Rozemuller, CEO Europa van VanEck, tijdens deze BeleggersFair-masterclass op 4 november.

Duurzaamheid

Dat klimaatverandering geen fabeltje meer is, hebben we de afgelopen jaren allemaal aan den lijve ondervonden. Twee ETF’s helpen de bedrijven te financieren die een duurzamere wereld mogelijk maken.

De VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF belegt in de waterstofeconomie. Waterstof draagt bij aan de CO2-arme economie.

belegt in de waterstofeconomie. Waterstof draagt bij aan de CO2-arme economie. De VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF belegt in bedrijven die betrokken zijn bij vleesvervangers en producenten van organisch voedsel.

Technologische doorbraken

De technologische revolutie raast sneller en sneller voort. De droom van gisteren is de werkelijkheid van morgen.

De VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF belegt in bedrijven die gentherapie en digitale zorg vormgeven. Gentherapie opent een geheel nieuwe vorm van zorg, zoals gepersonaliseerde medicatie.

belegt in bedrijven die gentherapie en digitale zorg vormgeven. Gentherapie opent een geheel nieuwe vorm van zorg, zoals gepersonaliseerde medicatie. De VanEck Space Innovators UCITS ETF geeft blootstelling aan de commerciële ruimtevaartsector. Ruimtevaart is een razendsnel ontwikkelende sector.

Masterclass: Beleggen in megatrends met ETF’s

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair en deze masterclass

Spreker

Martijn Rozemuller

CEO Europa bij VanEck

Martijn Rozemuller is CEO Europa bij VanEck. Hij begon zijn carrière als optiehandelaar bij Optiver, een Nederlandse firma die actief is op het gebied van high frequency trading. Hier werd Rozemuller partner. Hij richtte in 2009 de eerste Nederlandse ETF-aanbieder Think ETF’s op, een bedrijf dat later door VanEck werd overgenomen.

Rozemuller geeft enthousiast financiële voorlichting aan het grote publiek en wil daarmee mensen aansporen om te gaan beleggen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht