‘Beleggen in Praktijk’ van de Kuuske-talkshow is live

In het tweede Kuuske-item Beleggen in Praktijk van de talkshow voor The New Investor staan ETF’s centraal.

Tijdens deze talkshow legt Beleggers Academy in heldere taal uit wat een ETF is en interviewt Zita Chengadu Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europe, over de populaire ETF’s onder de nieuwe beleggers en welke ETF’s kunnen groeien.

Maak tevens kans op het aangeprezen boek van Jordi ‘Common Stocks and Uncommon profits’ van Philip Fisher bij Raad het aandeel!

Het multimediale platform Kuuske anticipeert op de vraag naar onafhankelijke informatie, op een eigentijdse manier via videocontent op social media. Het biedt objectieve onafhankelijke content, is interactief en betrokken. Vanaf 2022 wordt een talkshow op YouTube de spil van het platform. Nu al is Kuuske actief met videocontent en masterclasses met bekende influencers.

