Belegger blind voor dalende winsten in 2023

De inflatie lijkt zijn piek te hebben bereikt, wat goed nieuws is voor de obligatiemarkt. Maar voor de winstcijfers van bedrijven – en daarmee de aandelenprijzen – is het gevaar nog lang niet geweken. Beleggers onderschatten de invloed die de hoge inflatie ook komend jaar nog heeft op de winstmarges, schrijft Robert Almeida, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder MFS.

Het probleem voor bedrijven is dat verkoopcijfers in tijden van economisch zwaar weer over het algemeen sneller dalen dan kosten. Almeida verwacht dat dit in 2023 niet anders is. Bedrijven moeten bijvoorbeeld door de grote personeelstekorten hoog in blijven zetten op arbeidskosten. Daarnaast moet er de komende tijd veel geïnvesteerd worden, onder andere om bedrijven duurzamer te maken. Het gevolg is dat de recordhoge winstmarges van de afgelopen jaren in 2023 flink zullen dalen. Maar veel bedrijven blijven volhouden dat ze de marges op hetzelfde niveau kunnen houden, mede door kostenbesparingen. Maar wij hebben zo onze twijfels, stelt Almeida.

Volgens de MFS-strateeg kunnen beleggers zich beter richten op obligaties. Vooral overheidsschuldpapier van hoge kwaliteit kan in 2023 een goede beleggingsoptie zijn, net als investment grade. Bovendien zijn obligaties in vergelijking met aandelen in meer dan tien jaar niet zo goedkoop geweest.

