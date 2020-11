Belegger kiest voor Shell en vergeet Wienerberger

Dit jaar is Shell tot nu toe iedere maand het meest verhandelde aandeel onder de Nederlandse klanten van DeGiro. Nu het einde van het jaar in zicht is, zullen we zien of de trend aanhoudt voor de rest van 2020.

Shell maakte in haar rapport over het derde kwartaal een winst bekend die de verwachtingen van analisten overtroffen en beloofde haar dividend met 4% te verhogen. Eerder dit jaar, in april, schroefde Shell haar dividend nog terug om contanten te behouden aangezien door de gevolgen van de coronavirus-pandemie de vraag naar olie daalden. Sinds de Tweede Wereldoorlog was het al niet meer voorgekomen dat Shell een dergelijke dividendmaatregel trof. Zelfs met de stijging van 4% bedragen de dividenden nog maar ongeveer één derde van de uitbetalingen in 2019. Tegen het einde van de maand bereikten de aandelenkoersen het laagste niveau sinds 1995, maar Shell sloot oktober positief af met een winst van 0,93%.

Terwijl we Shell maand na maand op de kaart zien, staan er deze maand ook nieuwelingen op de kaart. Evolution Gaming, Genomic Vision, SAP en Wienerberger zijn voor het eerst dit jaar het meest verhandeld door klanten van DEGIRO. Genomic Vision en SAP maakten niet alleen hun debuut op onze kaart, maar zijn ook meteen de winnaar en de verliezer van oktober, met respectievelijk een stijging van 278,21% en een daling van 31,09%.

Evolution Gaming Group

Evolution Gaming is een in Zweden gevestigd gokbedrijf dat actief is in de internetdienstensector. Het bedrijf ontwikkelt, produceert, verkoopt en biedt licenties voor volledig geïntegreerde business-to-business (B2B) live casino-oplossingen voor online casino-exploitanten. Enkele van hun klanten zijn Draft Kings, Betfair en Betsson.

In het Q3-rapport van Evolution Gaming dat in oktober werd gepubliceerd, onthulde het dat de omzet met 48% was gestegen. Ook gaf het bedrijf aan dat het hoopt in het vierde kwartaal een deal te sluiten met NetEnt, een softwareleverancier van casinospellen. Deze deal is in afwachting van goedkeuring door toezichthouders. De aandelenkoersen stegen aan het einde van de maand met 11,13%.

Genomic Vision

Genomic Vision is een kleinschalig biotechnologiebedrijf gevestigd in Frankrijk. Het is gespecialiseerd in moleculaire diagnostiek, met een focus op DNA-analyse en genetische testen op het gebied van kanker, farmacogenomica en zeldzame erfelijke aandoeningen.

In oktober kondigde Genomic Vision aan dat het een contract was aangegaan met Todo Pharma voor de distributie van twee snelle diagnostische tests voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. De testen heten Coronadiag + en Coronadiag Ag en worden vervaardigd door Todo Pharma. De twee test-setjes vergroten de kans om SARS-CoV-2 te detecteren. Daarnaast kunnen zij al binnen 15 minuten resultaten tonen. Genomic Vision boekte een winst van 287,21% aan het einde van de maand.

SAP

SAP, wat staat voor Systems, Applications and Products in Data Processing. Dit multinationale softwarebedrijf heeft haar hoofdkantoor in Duitsland. Het is een van Europa’s grootste technologiebedrijven en marktleider op het gebied van Enterprise Resource Planning (ERP) -software. SAP is ook een vooraanstaand cloudbedrijf, met 200 miljoen gebruikers wereldwijd.

Aan het einde van de maand verlaagde SAP haar omzetprognose voor de rest van 2020. Het bedrijf gaf daarnaast aan dat het verwacht dat een nieuwe golf van COVID-19 lockdowns de vraag in de eerste helft van 2021 zal schaden. Deze uitspraken werden opgevolgd door het grootste eendaagse verlies in 24 jaar voor SAP. Meer dan €35 miljard aan marktwaarde werd gewist. De aandelenkoersen voor SAP daalden aan het einde van de maand met 31,09%.

Wienerberger

Wienerberger is een internationaal bouwmaterialenbedrijf gevestigd in Oostenrijk. Sinds de oprichting in 1819 is het bedrijf inmiddels ‘s werelds grootste producent van kleiblokken en bakstenen. Naast blokken en bakstenen produceert Wienerberger dakpannen, buizen, straatstenen en meer.

Het bedrijf zal naar verwachting haar resultaten voor het derde kwartaal in de eerste helft van november bekendmaken en eindigde oktober met een daling van 3,90%.

Grootste koersverandering

Niet alleen verschenen Genomic Vision en SAP in oktober voor het eerst op de kaart, ze waren ook de winnaar en verliezer van de maand. Zoals vermeld eindigde Genomic Vision in oktober met 287,21% winst en SAP met 31,09% verlies.

