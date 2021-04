Beleggers Galapagos wachten op een prikkel

Natuurlijk zegt de Amerikaanse farmaceut Gilead dat ze haar belang van 25% in biotechnologiebedrijf Galapagos niet van de hand wil doen. Dat zou immers neerkomen op een verkoopadvies.

Daar komt bij dat Gilead hun aandelen tot in augustus 2024 niet kunnen verkopen. Galapagos heeft recent enkele testen teleurstellend afgesloten waardoor export naar de VS niet mogelijk. Het testen van een middel tegen longfibrose is gestopt vanwege de veiligheid voor de patiënt.

Galapagos noteert 65,56 euro. Sinds half februari heeft de koers op een verlaagd niveau bewogen tussen de 64 en 70 euro. In februari 2020 noteerde het aandeel nog rond de 250 euro. Een krachtige herstelbeweging op deze daling is alleen mogelijk als de fantasie van de beleggers wordt geprikkeld met nieuwe ontdekkingen of sterke geruchten over een overname.

