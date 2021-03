Beleggers hebben meer vertrouwen

Of het nou de vervroegde voorjaarkriebels zijn of niet, de Nederlandse belegger wordt elke maand positiever. De BeleggersBarometer is verder gestegen van 118 punten in januari naar een indexstand van 124 punten in februari.

Dit is vergelijkbaar met een jaar geleden, vlak voor de coronacrisis, toen de BeleggersBarometer op 127 punten stond. Beleggers zijn positief over hun financiële situatie en de waardeontwikkeling van de eigen beleggingsportefeuille. Voor de komende maanden verwacht de helft van de beleggers dat de waarde ervan zal toenemen.

Dat de stemming onder beleggers er goed in zit, blijkt ook uit het koopgedrag. Een derde heeft de afgelopen maand meer beleggingen gekocht dan verkocht. Dit percentage is een stuk hoger dan in de vorige maanden (rond 26%). Ongeveer 45% van de beleggers heeft de afgelopen twee jaar minimaal één keer per maand een beleggingsaankoop gedaan. In juni vorig jaar was dit nog 38%.

De koersen op de beurzen zijn het afgelopen jaar hard gestegen, ondanks dat de coronacrisis nog niet voorbij is. Sommige experts vrezen dan ook voor het gevaar van ‘bubbel’ op de beurs, waardoor de koersen in korte tijd hard kunnen dalen. De helft van de beleggers (52%) ziet hier ook het gevaar van in, 48% geeft aan hier niet bang voor te zijn. Om minder risico te lopen bij zo’n daling is de helft van de beleggers van plan het type beleggingen in de portefeuille te veranderen of heeft dit al gedaan. Ruim een derde geeft aan geen actie te ondernemen ondanks dat zij dus wel een bubbelvorming en daling verwachten. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: ”Dit is wel begrijpelijk, want in dit soort situaties is het voor beleggers moeilijk in te schatten wanneer de bubbel barst. Te vroeg actie ondernemen, betekent ook dat je rendement misloopt.”

VVD onverminderd populair onder beleggers

In maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Op dit moment is de VVD nog veruit de grootste partij onder beleggers (27%), gevolgd door de PVV (10%). Forum voor Democratie en D66 verliezen voorkeur.

Beleggers waarderen het sociaaleconomisch beleid van het kabinet Rutte gemiddeld met een 6,2. Dit is hoger dan voor de coronacrisis en vergelijkbaar met een half jaar geleden. Een vijfde van de beleggers waardeert het beleid met een 8 of hoger.

Toch worden er ook negatieve noten gekraakt voor het kabinet. Was de helft van de beleggers tijdens het eerste jaar van de coronacrisis van mening dat de overheid voldoende deed om de economische groei te stimuleren, nu is dat gedaald naar ruim een derde (39%). Een kwart vindt juist dat de overheid (helemaal) niet voldoende doet, wat ook meer is dan afgelopen jaar.

Een vijfde van de beleggers laat hun stemkeuze in maart afhangen van de zorg en aanpak van de coronacrisis. Voor een derde heeft het beleid voor inkomen en economie van die partij invloed op het stemgedrag.

