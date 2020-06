Beleggers hebben meer vertrouwen (ING)

Na het dieptepunt in het Beleggersvertrouwen vorige maand (68) komt de BeleggersBarometer in mei uit op een stand van 83. Beleggers zagen de economische situatie als gevolg van de coronacrisis verslechteren, wat ook effect had op de eigen beleggingsportefeuille.

Toch hebben beleggers voorzichtig wat meer vertrouwen in de komende maanden en zijn ze iets positiever in hun verwachtingen voor de economische situatie in Nederland en de eigen portefeuille. Ook de verwachtingen voor de AEX zijn wat minder negatief: ruim een derde denkt dat de AEX de komende maanden zal stijgen, echter één op de vier beleggers denkt dat deze nog verder zal dalen. Voor augustus voorspellen beleggers een stand van 501 voor de AEX. Dit is positiever dan de stand die vorige maand werd voorspeld voor juli (466).

Beleggers zijn nog steeds erg voorzichtig. De helft van hen heeft deze maand helemaal niet gehandeld. In vergelijking met april hebben minder beleggers beleggingen verkocht. Bijna een kwart van de beleggers heeft deze maand minder risico’s genomen dan twee maanden geleden. Deze groep is nog nooit zo groot geweest in de afgelopen drie jaar, meestal lag dit rond 10% van de beleggers. Toch ziet één op de tien beleggers juist kansen nu de koersen zo laag staan en nemen meer risico dan twee maanden geleden. De aandelen waar beleggers kansen zien, zijn verschoven door de uitbraak van het coronavirus. Zo verwacht bijvoorbeeld 20% dat Ahold het meest rendement zal opleveren binnen de voorgelegde AEX aandelen. Dat was in januari nog maar 3%. Ook van Philips verwacht men meer rendement de komende maanden dan men in januari dacht. Bob Homan, directeur ING Investment Office: “Gezien de recente ontwikkelingen is dat geen gekke gedachte. De verkopen bij Ahold zijn de afgelopen periode gestegen en er zal na de coronacrisis wellicht nog meer aandacht zijn voor gezondheid, waarvan Philips kan profiteren.”

Slecht beleggingsjaar

De impact die het coronavirus heeft op de beurs is duidelijk te zien in het oordeel van de beleggers over het beursjaar tot nu toe. Vergeleken met een halfjaar geleden is het oordeel veel negatiever geworden. Driekwart van de beleggers vindt het beursjaar tot nu toe (veel) minder goed dan verwacht. Dit was in november nog 17%. Homan: “Toen we dit eind vorig jaar aan beleggers vroegen, verwachtten de meeste beleggers lichte koersstijgingen voor dit jaar. Geen wonder dat het tegenvalt nu markten nog duidelijk in de min staan. Waarbij ik vind dat we, gezien de terugval van de economie met koersen die ongeveer op het niveau van vorig jaar augustus staan, niet mogen klagen.”

VVD stijgt in populariteit

De VVD stijgt sterk in populariteit onder beleggers (van 17% naar 26%). Forum voor Democratie en 50+ zien juist hun aanhang onder beleggers dalen. De economische maatregelen die de overheid neemt om de coronacrisis het hoofd te bieden, zorgen ervoor dat beleggers veel positiever over de overheid zijn geworden. Bijna de helft vindt dat de overheid de opgelopen staatsschuld zo moeten laten, al vindt ook bijna een derde dat de overheid wel minder geld moet gaan uitgeven. Ruim twee derde van de beleggers vindt het positief dat de overheid een aantal beursgenoteerde bedrijven staatssteun biedt, mits deze bedrijven voorlopig geen bonussen en dividend uitkeren. Acht op de tien beleggers zou niet beleggen in bedrijven die staatssteun ontvangen, vooral omdat men naar de lange termijn kansen van een bedrijf kijkt.

