Beleggers hebben meer vertrouwen (ook in obligaties)

De ING BeleggersBarometer staat opnieuw hoger en komt in mei op 139. Vorige maand was dat 135. Deze stijging wordt veroorzaakt door een verbetering in de Nederlandse economie die de beleggers in afgelopen drie maanden constateerden.

Ook zijn er minder beleggers die verwachten dat de economische situatie de komende maanden zal verslechteren. Ondanks schommelingen in de AEX in de eerste helft van mei verwachten zes op de tien beleggers dat de AEX de komende maanden zal doorstijgen. Zij voorspellen een stand van 712 voor augustus 2021. Opvallend is dat ruim een kwart van de beleggers vindt dat het nu een goede tijd is om in obligaties te beleggen, en dat is flink meer dan in april toen bijna een vijfde dat vond.

Beleggers beoordelen het beursjaar tot nu beter dan zij verwachtten (51%). Dit is zelfs boven het niveau van november 2019, toen er nog geen coronacrisis was en 43% van hen het beursjaar beter bestempelde als verwacht. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Het is niet zo gek dat beleggers zo positief zijn. Zeker als je je bedenkt dat bijvoorbeeld de AEX alleen al dit kalenderjaar met meer dan 10% is gestegen. Daarnaast zijn bij de meeste beleggers de eigen beleggingsportefeuilles in de afgelopen maanden gestegen. Deze positieve ontwikkeling verklaart ook een verdere stijging van de stand van de barometer.”

Meer beleggers vinden tijd rijp voor beleggen in obligaties

Er is normaal gesproken weinig verschil in voorkeur voor het beleggen in bepaalde sectoren. Deze maand is de grootste verandering zichtbaar bij de obligaties. Ruim een kwart van de beleggers (28%) vinden het nu juist een goede tijd om in obligaties te beleggen, en dat is flink meer dan in april (toen 18%). “Dat is opmerkelijk rationeel van beleggers. De rente op obligaties is de afgelopen tijd inderdaad opgelopen en daarmee is beleggen in obligaties objectief inderdaad aantrekkelijker geworden. Ik betwijfel overigens wel of beleggers een rente van rond de nul procent op een Nederlandse staatsobligatie aantrekkelijk genoeg vinden om daadwerkelijk in te stappen,” aldus Homan.

Vakantiegeld dit jaar vaker gebruikt voor sparen, verbouwen of beleggen

Negen op de tien beleggers krijgen vakantiegeld, waarvan het merendeel in mei. Een op de zes gaat dit ook werkelijk consumeren in de vorm van vakantie/recreatie. Bijna twee derde geeft aan 75% of zelfs 100% van dit vakantiegeld te gaan sparen. Homan: “Toen we dit vroegen aan beleggers was er nog geen sprake van de versoepelingen van coronamaatregelen. Kijkend naar onderzoeken van andere jaren zien we dat vakantiegeld ook echt wordt gebruikt voor vakantie. We verwachten dan ook dat beleggers het daar ook aan uitgeven als men weer op vakantie kan en gaat.”

De helft van de beleggers verwacht dit jaar minder vakantiegeld uit te geven aan vakanties dan voor de coronapandemie. Ook het vakantiegeld dat dit jaar niet aan vakanties wordt uitgegeven, wordt door bijna de helft van de respondenten met name gespaard. Iets meer dan een op de vijf steekt het overige vakantiegeld in de verbouwing van de eigen woning. Bijna een op de vijf respondenten geeft aan dit bedrag te besteden aan beleggen.

Slechts 8% van de beleggers geeft aan zich helemaal te kunnen vinden in het gezegde ‘Sell in May and go away, but remember to come back in September’. De rest trekt zich hier niks van aan. Daarentegen gelooft net iets meer dan de helft van de beleggers wel dat er sprake is van seizoensinvloeden op de beurs (54%).

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16113 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht