Beleggers houden vertrouwen (BinckBank)

Het vertrouwen van particuliere beleggers is door de coronacrisis ver weggezakt. Maar ondanks alle onzekerheid blijven beleggers per saldo licht positief gestemd over de financiële markten.

In de maand april is het vertrouwen van beleggers met een +1,4 (op een schaal van -10 tot +10) fors lager dan de piek van 4,8 punten die in januari nog werd gemeten. Vooral ten opzichte van maart daalde de stemming flink.

Dat blijkt uit de nieuwe BinckBank Beleggersbarometer van april, waarin beleggende klanten hun oordeel over het beursklimaat geven.

Uit eerder onderzoek deze maand bleek ook al dat de meeste particuliere beleggers verwachten dat de beurzen later dit jaar een herstel zullen laten zien.

Opvallend is verder in deze coronatijden dat beleggers op dit moment de medische sector met afstand wordt gezien als meest aantrekkelijke sector om in te investeren.

Het in maart fors gedaalde maar recent flink herstelde Shell is in april met afstand het favoriete aandeel van beleggers, gevolgd door ING en AholdDelhaize. Air France KLM blijft het minst gewild.

